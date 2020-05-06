Накануне празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники немецких лагерей, а также военнослужащие Вооруженных Сил и других воинских формирований Беларуси получают заслуженные награды. Юбилейные медали «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» отмечены и наши земляки, прошедшие через пекло страшной войны.

Одними из первых, кому были вручены высокие награды, стали бывшие узники фашистских концлагерей: Ефросинья Николаевна Рубанова из д. Липиничи, Евгения Марковна Шумилова из д. Дербичи, Татьяна Гавриловна Старовойтова из д. Броды, Василий Степанович Щука из аг. Дуравичи и Мария Кузьминична Пинчук из аг. Широкое.

Слова поздравлений с Великой Победой и пожеланий крепкого здоровья, мира, добра и процветания поколению победителей адресовали военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова. Бывшим узникам фашистских концлагерей вручили юбилейные медали и поздравительные письма – солдатские треугольники от имени Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Юбилейная медаль «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» изготовлена из латуни. На ее лицевой стороне изображена композиция: воин-победитель с развевающимся флагом, партизан с автоматом в поднятой руке и женщина с букетом цветов; на оборотной стороне – название награды и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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