Японские ученые из Университета Мэйдзи создали устройство, которое передает вкус виртуальной еды. Специалисты назвали изобретение синтезатор Норимаки, пишет Tech Xplore.

Прибор воздействует на определенные зоны языка, и человек ощущает вкус благодаря минимальному электрическому воздействию, которое раздражает вкусовые рецепторы.

В изобретении используется электрофорез – миграция микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом.

Синтезатор Норимаки прикладывают к языку, и тогда можно ощутить один из пяти вкусов – сладкий, соленый, горький, кислый и вкус умами (средний между мясным или бульонным вкусом).

Использование такого прибора поможет людям с расстройством пищевого поведения или тем, кто на диете.

Белта