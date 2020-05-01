Здоровые и безопасные условия труда, поддержка оказавшихся в непростой жизненной ситуации – сегодня эти вопросы являются наиболее актуальными для профсоюзов.

В свете сложившейся эпидемиологической ситуации Федерация профсоюзов приступает к выплате материальных компенсаций работникам медицинских организаций, инфицированных коронавирусом.

Как отмечает председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, профсоюзы ставят перед собой задачу создать максимально безопасные условия труда в части соблюдения всех необходимых гигиенических правил и норм. И, по нашим данным, в районе все предприятия и организации обеспечены дезинфицирующими и обеззараживающими средствами.

В райкомах отраслевых профсоюзов, первичных профсоюзных организациях создаются или уже созданы (профсоюзные кассы взаимопомощи) Фонды помощи, в которые направляется до 50% профсоюзного бюджета для оказания помощи членам профсоюзов в связи с тяжелым материальным положением, болезнью, лечением, а также приобретением средств защиты и др.

За этот период районными профсоюзами закуплены дезинфицирующие, моющие средства, перчатки и медицинские повязки на 6500 рублей. В фонд помощи при районном объединении профсоюзов поступают средства с каждой первичной профсоюзной организации. Решается вопрос об оказании помощи центральной районной больнице на закупку средств защиты. Отрадно, что к благотворительности стали подключаться и жители района, которые хотят внести посильную лепту в борьбу с коронавирусом.

Профсоюзы не остаются в стороне от общей беды. Так, в страховой фонд помощи, созданный при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, все отраслевые профсоюзы перечисляют денежные средства. Кроме того, перечислить средства в него может каждый желающий. С этой целью открыт благотворительный счет. Работники медучреждений, заболевшие до начала работы фонда, также могут рассчитывать на материальную поддержку из его средств. Для получения помощи достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. При этом денежные средства будут перечислены максимально оперативно – не позднее трех дней с момента подачи всех документов. Материальная помощь будет выплачена в размере от 600 до 5 000 рублей в зависимости от тяжести заболевания.

– В преддверии 1 Мая выражаю искренние слова признательности всем работникам и ветеранам труда за участие в судьбе родного края, ответственное отношение к своему делу. Только самоотверженный и добросовестный труд способен обеспечить благополучие граждан даже в самой непростой ситуации. От всей души желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и оптимизма, – подчеркнула Татьяна Бурнышева.

Благотворительный счет на оказание материальной (спонсорской) помощи членам профсоюзов, оказание спонсорской помощи организациям здравоохранения Белорусского профессионального союза работников здравоохранения:

Адрес: 220126, г. Минск, пр-т Победителей, 21, к. 1414, УНН 100094874.

Благотворительный счет

№ BY06 BLBB 3135 0100 0948 7400 1001 открыт в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, код BLBBBY2X.



Оплата в ЕРИП в любом банке: интернет-банкинге, мобильном банкинге, инфокиоске, банкомате, кассе и т.д. Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, любых электронных денег, банковских платежных карточек.



Для проведения платежа необходимо:

1. Выбрать:

◆ пункт «Система «Расчет» (ЕРИП);

◆ благотворительность, общественные объединения;

◆ профсоюзы;

◆ профсоюз здравоохранения.

2. Для оплаты ввести фамилию, имя, отчество плательщика, дополнительно при необходимости укажите наименование организации.

3. Ввести сумму платежа.

4. Проверить корректность информации.

5. Совершить платеж.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

