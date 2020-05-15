15 мая — международный день семьи

Семья является основным элементом общества и хранительницей человеческих ценностей. Она помогает укреплять государство и повышать благосостояние народа. По отношению государства к семье можно судить о его развитии.

В семье происходит процесс формирования человека как личности и как гражданина. Благополучие семьи можно назвать мерилом развития и прогресса государства.

День семьи позволяет лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья нужна каждому человеку.

Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учится постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. От одного поколения к другому передаются мудрость и знания.