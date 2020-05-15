На прямой линии «Гомельскай праўды» заместитель главного врача Гомельской областной детской клинической больницы

– Куда обращаться при первых признаках вирусной инфекции у ребенка?

– Какие травмы чаще всего получают дети в быту?

– Как помогают малышам, родившимся с экстремально низкой массой тела?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – заместитель главного врача Гомельской областной детской клинической больницы ДЕЖУРКО Александр Васильевич.

Звоните в пятницу, 15 мая, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».