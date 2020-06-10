Белкоопсоюз планирует закупить в этом году более 128 тыс. т овощей, фруктов и ягод, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

«В 2020 году заготовительные организации потребительской кооперации планируют закупить свыше 80 тыс. т плодов и ягод (в том числе 1,3 тыс. т садовой земляники), 48 тыс. т овощной продукции (в том числе 7,9 тыс. т огурцов, 5,1 тыс. т томатов)», — рассказала Оксана Скиндер.

Основной партнер в вопросах закупок и использования закупленной сельхозпродукции — концерн «Белгоспищепром». Перерабатывающие предприятия подтвердили потребность в овощном сырье, которое поставляет потребкооперация, — свыше 2 тыс. т огурцов и 230 т томатов.

На перерабатывающих предприятиях потребкооперации планируется переработать 1,6 тыс. т овощей, в том числе более 600 т огурцов, 112 т томатов. «В 2020 году объемы переработки плодоовощного и ягодного сырья предприятиями потребительской кооперации планируется увеличить в 1,5 раза в сравнении с 2019-м», — пояснила Оксана Скиндер.

По состоянию на 8 июня, заготовлено 2,2 тыс. т огурцов (из них у населения закуплено 1,1 тыс. т), 1 тыс. т томатов (у населения 0,3 тыс. т), 3,1 тыс. т капусты (у населения 2,3 тыс. т).

Закупочные цены на ранние овощи, по информации на 9 июня, сложились на уровне Br0,8-1 за 1 кг огурцов, Br2,3 — за 1 кг томатов. Капусту урожая 2020 года принимают по Br0,4-0,45 за кг, садовую землянику — Br4,5-6 за кг. В этом году сезон заготовки садовой земляники начался позже на две недели, чем в прошлом.

Оксана Скиндер обратила внимание, что для реагирования на изменение цен и ассортимент реализуемой населением продукции на рынках в Ольшанах Столинского района (овощная продукция) и Дворце Лунинецкого района (клубника) на сайтах соответствующих райпо ежедневно размещается информация о закупочных ценах.

По ее словам, в сезон массовых заготовок работает республиканский штаб потребительской кооперации с постоянным присутствием ответственного работника в наиболее ресурсных зонах овощной продукции: огурцы, томаты, капуста — в Столинском и Пинском районах, садовой земляники — в Лунинецком, Дрогичинском и Ивановском районах.

Принимаются активные меры по расширению рынков сбыта свежей продукции. Так, за последние пять лет реализация садовой земляники увеличилась в два раза (в 2019 году реализовано 629 т).

Белта