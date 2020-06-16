Белорусский спортсмен Игорь Михальченко выиграл международный онлайн-турнир по шашкам-64 памяти Владимира Вайсера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

Игорь Михальченко, который является действующим чемпионом Европы и чемпионом мира по шашкам-64, набрал 18 очков из 20 возможных и стал победителем соревнований. На второй строке итогового протокола разместился россиянин Олег Дашков (17 баллов). Третье место занял его соотечественник Александр Шварцман (16 очков).

Еще один белорус — Владислав Валюк — расположился на пятой позиции, его партнер по команде Андрей Валюк — на восьмом месте.

В соревнованиях приняли участие 235 игроков из 12 стран, в том числе 22 международных гроссмейстера.

Белта