Белорусы в январе-мае купили валюты на $580,5 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За пять месяцев этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $3 млрд 927,9 млн в эквиваленте, продали — $3 млрд 347,4 млн. Чистая покупка инвалюты физлицами составила $580,5 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $9 млрд 208 млн в эквиваленте, продали — $8 млрд 452,4 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $130,1 млн в эквиваленте, продали — $355,3 млн.