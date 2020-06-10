Более 2 тыс. предложений и замечаний поступило от белорусов по совершенствованию Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня в программе «Панорама» в эфире телеканала «Беларусь 1», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы отработали и выполнили задачу Президента: представили ему два проекта обновленного Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время состоится совещание и будет поставлена точка по поводу дальнейшей жизнеспособности этих документов. Впервые за такой короткий срок выполнена столь масштабная работа: более 2 тыс. предложений и замечаний поступило на всех этапах. Мы работали очень открыто, не скрывали ничего. На мой взгляд, такое общение с народом формирует доверие к государственным органам. Была поставлена и выполнена задача: никаких ведомственных интересов. Даже если кто-то хотел внести что-то, то всегда смотрели — поддержат люди или нет. Если не поддержат, то эта идея не пройдет», — сказала Ольга Чуприс.

В частности, граждане не пропустили внедрение балльной системы для оценки ПДД: против нее высказалось большинство участников дорожного движения.

Не вошла в кодекс и ответственность за неуважение к педагогу. Необходимость такой меры вызрела в обществе. Но, по словам замглавы Администрации, эта норма скорее всего будет нежизнеспособной, «потому что учителя за редким исключением не позволят себе обратиться за защитой своих прав, тем более через публичные институты».

В то же время граждане не только голосовали за предложенные нововведения, но и озвучивали свои. Например, белорусы предложили изменения в нормы, касающиеся правил проживания в общежитиях. Прозвучало интересное предложение относительно условий содержания животных.

«Предложений было много, мы благодарны за активность», — заключила Ольга Чуприс.

Белта