На детской площадке по адресу м-н Восточный, 7 райцентра, работники коммунальника выровняли и ошкурили игровые элементы, заменили лавочки. Далее за дело принялись представители БРСМ и молодые семьи, с удовольствием согласившиеся принять участие в акции. К ним присоединились и жители дома. Вооружившись кисточками, дети, родители и молодёжь покрасили скамейки, турники и горку. Детская площадка в одночасье преобразилась.

— Волонтерская и добровольческая деятельность всегда находила отклик в сердцах будакошелевцев. «#раЗАм з бацькамi» — это один из этапов долгосрочного Республиканского проекта «#ЗаДело!». Я очень благодарна молодым людям, которые поддержали нашу инициативу и оказали нам помощь. Также хочу выразить слова признательности и благодарности руководителю коммунальника Николаю Карпечкину, который оказал содействие и выделил краску для того, чтобы мы смогли немножко покреативить на площадке. Надеемся, что деткам понравится. И, глядя на наш пример, за нами потянутся остальные, в первую очередь мамы, папы, чтобы навести порядок на детских площадках или, скажем, даже соорудить что-то новое. И тем самым сделать лучше нашу малую родину, — отметила первый секретарь РОО БРСМ Алевтина Иванова.

Ирина ШУТОВА

Фото Аллы Якушевич