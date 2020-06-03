Профессия журналиста удивительна только потому, что как никакая другая, она щедра на встречи и общение с интересными людьми. А если они еще и цельные натуры, сильные личности… Ведь только сильные способны на настоящие поступки, умеют порой принимать непростые решения и никогда о них не жалеть, а потом только за благо считать посланные им испытания. Судьбоносное решение пришлось однажды принять и нашей героине.

Это сегодня, по происшествии ряда лет, она с уверенностью уже может сказать: «Я довольна, что я это сделала, душа у меня спокойна». А тогда стояла перед сложным выбором… и понимала всю ответственность за судьбу приемного ребенка. Казалось, всё было против ее решения: из-за отсутствия ряда документов, иностранного гражданства девочки, да и простой человеческой зависти два года она не могла оформить опекунство. Но решение было принято – и двенадцатилетняя девочка стала частью семьи, частью ее самой. Прошли годы. Сегодня приемная дочь нашей героини – сама мама троих детей, у нее дружная семья, достойное образование и хорошая работа. Словом, для нее всё сложилось благополучно.

Ну а мне уже не терпится представить вам, уважаемые читатели, нашу собеседницу – удивительную женщину, прекрасного педагога Валентину Николаевну Силивончик. Она – уроженка нашего города, с ним связана и вся ее жизнь. Родилась в многодетной семье. Родительский дом на улице Калинина до сих пор напоминает о счастливых мгновениях детства. В 1967 году комсомолка Валентина Апалькова с серебряной медалью закончила среднюю школу №2. В этом же году поступила в педагогический институт имени Чкалова, а в 1972-м окончила физико-математический факультет уже Гомельского государственного университета по специальности «учитель математики». В университете два года была секретарем комсомольского комитета факультета. По распределению попала в Октябрьский район. Многие тогда старались не ехать на работу в глубинку, но девиз по жизни «Если не я, то кто же?» и здесь имел исключительную роль для Валентины Николаевны. К своему первому рабочему месту молодой математик буквально летела на «кукурузнике». Тогда это было обычным делом.

С 1975 года и вплоть до выхода на заслуженный отдых Валентина Николаевна учительствовала на Будакошелевщине. Сначала в Бушевской школе работала учителем математики, в 1976-м – завучем в вечерней, а с 1976-го по 1995-й – директором школы рабочей молодежи. Специфика таких школ заключалась в том, что при каждой работал учебно-консультационный пункт. Молодежь обучалась заочно.

С 1995 года начался новый этап в жизни Валентины Николаевны: она возглавила первую школу. Десять лет у руля пролетели как один миг, но навсегда остались в памяти. Слаженный коллектив, одна команда. Благодаря педагогам, детям, родителям было много сделано: в новостройку словно вдохнули жизнь.

Уже полтора десятка лет Валентина Николаевна находится на заслуженном отдыхе. Как она живет сегодня, чем наполнены ее будни? Пожалуй, лучше об этом она расскажет сама.

– Живу одна, но сын, внуки постоянно со мной. Сейчас у меня все подчинено распорядку «жить в большой семье». День пролетает быстро. С внуками занимаюсь математикой. Словом, скучать не приходится. Много внимания уделяю физической культуре, поддерживаю форму: утром в течение полутора часа у меня зарядка, через день – скандинавская ходьба. Общаюсь мало с кем, люблю одиночество, так как долгое время была публичным человеком. Мне так нравится, мне так комфортно. Мой круг общения – моя семья.

– Пример по жизни – мои родители – Николай Михайлович и Мария Кирилловна Апальковы. Помню, у мамы была цель – дать всем своим детям высшее образование. Сама она в послевоенные годы окончила педагогический институт, но с рождением детей о профессии учителя пришлось забыть. В 40 лет она поступила в Рогачевский педтехникум и всю жизнь работала в детском саду. Папа окончил Омское танковое училище, воевал на Курской дуге, под Сталинградом. Горел в танке, был в плену, бежал, попал в партизанский отряд. Там и встретился с мамой. Она, семнадцатилетняя девушка, была связной в отряде имени Чапаева.

– Как учитель могу сказать одно – к каждому ученику нужно иметь подход. Ведь человек – это тонкий инструмент. Если правильно подойти к тем же подросткам, то они и горы могут свернуть. Молодежь современная мне очень нравится, она знает, чего хочет.

– Для педагога главное –раскрыть каждого ученика, помочь найти свое предназначение, помочь поверить в себя. Наверное отсюда и понимание того, что педагогом не каждый может быть. Ведь нужно отдать всего себя.

– Сильный человек ли я? И в чем сила женщины? В терпении, скромности, огромной работоспособности, умении непрестанно работать над собой и учиться у других. Для меня примером в этом отношении была, помимо мамы, моя свекровь. К ней, простой сельской женщине, крестьянке, прислушивались. Судьба мне преподносила много проблем, но я не помню, чтобы я с ними не справилась. Вот и решайте: сильная я или нет.

– В супружеской жизни главное (с мужем мы прожили 22 года) – взаимопонимание, взаимопомощь и любовь.

– Что жду от будущего? Хочется спокойствия, когда-нибудь пожить без слова «надо». Хотя, может, мне это не понравится. Я не знаю. Мечтаю, чтобы у детей и внуков все получалось, чтобы они были нужными и полезными обществу. Сейчас у меня шестеро внуков, но думаю, что дождусь правнуков.

На последних словах Валентины Николаевны я отчетливо осознаю, что не будет у нее возможности «пожить одной, для себя». Она просто этого сама себе не позволит. Обязательно дождется правнуков, растворится в их жизни, отдаст всю себя без остатка. Ведь у сильных женщин по-другому и не бывает.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец