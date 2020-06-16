Акцию «С благодарностью и поздравлениями» посвятили медицинским работникам в Гомельском регионе — итогом стала видеооткрытка, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

«Ко Дню медицинского работника (21 июня) мы предложили предприятиям, организациям, учреждениям области выразить слова благодарности в адрес врачей, медсестер, санитарок, фельдшеров, работников скорой помощи, которые борются с распространением коронавируса, ежеминутно спасают жизни людей», — рассказала Ольга Рябикова.

Предложение получило более 130 откликов. Со всех районов региона пришли трогательные письма — с рисунками, коллажами, фотографиями, стихотворными и прозаическими строчками. «Подключились буквально все сферы. Наиболее активно присылали открытки учреждения образования, социальной сферы», — отметила пресс-секретарь. Итогом коллективной благодарности стал двухминутный видеоролик, в котором запечатлены послания. Видеопризнания уже транслируются на светодиодных рекламных экранах города. Также ролик передадут в главное управление здравоохранения, медицинские учреждения, продемонстрируют в эфире городского и областного телевидения.

«Вы — наше спасенье, в работе вдохновение», «Вы зберагаеце нас, мы — спадчыну», «Ваш труд — это подвиг!» — говорят медработникам жители региона и бесконечно благодарят за колоссальную помощь, качественное лечение и профессиональный подход, за большие сердца и добрые руки, за искренность и заботу, человеколюбие и верность выбранному пути.

Организаторами акции выступили Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.

Ольга Рябикова добавила, что марафон поздравлений медработникам в регионе продолжается. «Искренние признания от всех желающих прозвучат 21 июня в эфире радио «Гомель FM». Для этого просто нужно записать голосовое поздравление на диктофон и прислать аудиозапись на адрес radiomedikam@mail.ru», — пояснила она.

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