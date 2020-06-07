Но он и более трудоемкий, ведь нужно сделать заграждения выше уровня земли, заполнить питательным грунтом.
Размышляя над обустройством участка, сначала стоит изучить достоинства и недостатки высоких грядок.
Достоинства высоких грядок:
- Участок смотрится привлекательно, если сделаны заграждения аккуратно.
- При высоком уровне грунтовых вод не страдает корневая система растений, так как влага не застаивается.
- Земля быстро прогревается, поэтому получить урожай можно на несколько недель раньше.
- Снизу располагается хороший дренаж, что не позволяет застаиваться воде, даже если обильно идут дожди.
- Для каждой грядки можно выбрать определенную почву, ведь у всех растений разные потребности. А если грунт на участке кислый, то не придется снижать кислотность искусственным путем.
- Во время перепадов температуры воздуха посадки не страдают от переохлаждения.
- Дорожки можно усыпать галькой или керамзитом. Выбранный материал не попадет туда, где посажены растения.
- После засевания или высадки рассады можно накрывать сверху пленкой, чтобы превратить сооружение в мини-теплицу, пока посаженные культуры не взойдут или не пустятся в рост.
- Устанавливать можно на любой почве, даже каменистой. Это никак не повлияет на развитие растений.
- Отпадает необходимость наклоняться во время работы в огороде, так что спина не болит.
Единственная сложность – это выбор места. Устанавливать высокие грядки желательно в зоне, хорошо освещаемой солнцем.
Недостатки высоких грядок:
- Сам процесс сооружения заграждений достаточно трудоемкий. Кроме того, придется вложить некоторую сумму денег, дабы приобрести строительные материалы, подходящую почву, удобрения.
- Грунт высыхает намного быстрее, поэтому приходится чаще поливать посадки.
- Если между перекладинами будет оставаться хоть небольшое пространство, то земля постепенно будет вымываться.
- Если хоть одно растение в заграждении заболеет, то сразу же заразит и остальные, поэтому придется уничтожать посадки, обеззараживать почву.
- Изделия из древесины не прослужат долго, так как постоянно соприкасаются с влажной почвой. Со временем дерево сгниет, придется сооружать заграждения заново через несколько лет.
- Некоторые культуры не терпят перегревания. Одни начинают стрелковаться, другие – прекращают расти.
В теплых солнечных регионах установка таких сооружений нецелесообразна, а вот в местах, где достаточно прохладно, они пользуются популярностью.
Фото: Pixabay