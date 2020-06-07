Но он и более трудоемкий, ведь нужно сделать заграждения выше уровня земли, заполнить питательным грунтом.

Размышляя над обустройством участка, сначала стоит изучить достоинства и недостатки высоких грядок.

Достоинства высоких грядок:

Участок смотрится привлекательно, если сделаны заграждения аккуратно. При высоком уровне грунтовых вод не страдает корневая система растений, так как влага не застаивается. Земля быстро прогревается, поэтому получить урожай можно на несколько недель раньше. Снизу располагается хороший дренаж, что не позволяет застаиваться воде, даже если обильно идут дожди. Для каждой грядки можно выбрать определенную почву, ведь у всех растений разные потребности. А если грунт на участке кислый, то не придется снижать кислотность искусственным путем. Во время перепадов температуры воздуха посадки не страдают от переохлаждения. Дорожки можно усыпать галькой или керамзитом. Выбранный материал не попадет туда, где посажены растения. После засевания или высадки рассады можно накрывать сверху пленкой, чтобы превратить сооружение в мини-теплицу, пока посаженные культуры не взойдут или не пустятся в рост. Устанавливать можно на любой почве, даже каменистой. Это никак не повлияет на развитие растений. Отпадает необходимость наклоняться во время работы в огороде, так что спина не болит.

Единственная сложность – это выбор места. Устанавливать высокие грядки желательно в зоне, хорошо освещаемой солнцем.

Недостатки высоких грядок:

Сам процесс сооружения заграждений достаточно трудоемкий. Кроме того, придется вложить некоторую сумму денег, дабы приобрести строительные материалы, подходящую почву, удобрения. Грунт высыхает намного быстрее, поэтому приходится чаще поливать посадки. Если между перекладинами будет оставаться хоть небольшое пространство, то земля постепенно будет вымываться. Если хоть одно растение в заграждении заболеет, то сразу же заразит и остальные, поэтому придется уничтожать посадки, обеззараживать почву. Изделия из древесины не прослужат долго, так как постоянно соприкасаются с влажной почвой. Со временем дерево сгниет, придется сооружать заграждения заново через несколько лет. Некоторые культуры не терпят перегревания. Одни начинают стрелковаться, другие – прекращают расти.

В теплых солнечных регионах установка таких сооружений нецелесообразна, а вот в местах, где достаточно прохладно, они пользуются популярностью.

Фото: Pixabay

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