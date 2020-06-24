XXX Международная специализированная выставка «Белагро-2020» переносится на 22-26 сентября 2020 года. Такая информация размещена на сайте ЗАО «МинскЭкспо», сообщает БЕЛТА.

«В связи с пандемией коронавируса проведение международных специализированных выставок «Белагро-2020», «Белферма», «Белпродукт», «Пищевая индустрия» и «Продмаш. Холод. Упак» переносится на 22-26 сентября 2020 года. Ожидается, что они состоятся в сроки проведения VII Форума регионов Беларуси и России», — говорится в сообщении. Выставки должны были пройти 2-6 июня, затем переносились на 1-5 сентября.

Что касается выставок «Машиностроение-2020», «Сварка и резка», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: литье и металлургия», «Деревообработка-2020», то новый срок их проведения — с 15 по 18 сентября 2020 года.

Выставку «Будпрагрэс-2020» планируют провести 20-23 октября 2020 года.

Белта