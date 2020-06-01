В Беларуси к выходным станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Прошедший май запомнится как холодный месяц. Среднемесячная температура воздуха по стране оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Так холодно в мае последний раз было в 1999 году. На протяжении месяца Беларусь испытывала дефицит осадков, но в последние дни мая южный циклон Изольда щедро пополнил копилку. В итоге на большей части территории страны выпало около климатической нормы, а на востоке Могилевской и Гомельской областей — более двух майских норм», — рассказали в Белгидромете.

Календарное лето в Беларуси стартовало совершенно не летней погодой. Прошедшей ночью температура воздуха была 5-10 градусов выше нуля, сегодня в середине дня ожидается всего 12-17 градусов тепла.

Во вторник, 2 июня, погодные условия будут определять атмосферные фронты от очередного южного циклона с центром над юго-востоком Беларуси. При такой ситуации в атмосфере погода также будет мало похожа на летнюю, скорее, на осеннюю, отмечают синоптики. В основном по стране будет облачно и дождливо. Местами прогнозируются сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем — 10-16 градусов тепла. Ощущение холода усилит порывистый северный, северо-восточный ветер.

В среду и четверг, 3-4 июня, Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и в прохладной воздушной массе. Поэтому в среду будет облачно с прояснениями. Во многих районах время от времени пройдут дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, днем — плюс 11-18.

В четверг, 4 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, местами — до плюс 20.

«В конце недели при южном, юго-восточном ветре в разрывах туч все чаще начнет выглядывать солнце. Температура станет повышаться, что приведет к восстановлению июньской погоды», — отметили в Белгидромете. К выходным в середине дня во многих районах ожидается около плюс 20, местами при длительных прояснениях воздух будет прогреваться до 22-25 градусов тепла. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются короткие летние дожди, в дневные часы в отдельных районах с грозами.