В Беларуси с начала года произошел 801 лесной пожар, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«В этом году произошел уже 801 лесной пожар на площади более 6,4 тыс. га. Несмотря на то, что число возгораний с начала этого года больше, чем за аналогичный период 2019-го, общая площадь лесных пожаров на соответствующую дату теперь меньше. Это говорит о том, что большинство очагов возгорания было ликвидировано на ранней стадии», — сказали в пресс-службе.

Больше всего лесных пожаров произошло на юге страны — в Брестской (308) и Гомельской областях (214). Затем идут Минская (114), Гродненская (78) и Могилевская области (67). Меньше всего возгораний было на севере страны — в Витебской области (20).

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси. Посещать лес временно запрещено в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения действуют в 15 районах Минской области (кроме Логойского, Борисовского, Червенского, Пуховичского, Копыльского, Мядельского и Воложинского), шести районах Гродненской области (Кореличском, Лидском, Новогрудском, Сморгонском, Ошмянском и Островецком), а также Речицком и Мозырском районах Гомельской области.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов — обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда. «Каждый день ситуация меняется. При ухудшении пожароопасной обстановки вводятся запреты и ограничения, а при ее улучшении они снимаются. Такое ручное регулирование сказывается на ситуации благоприятно. Люди звонят, интересуются запретами и ограничениями, так что со стороны населения стало больше ответственности», — отметили в пресс-службе.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ — Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием леса.

Белта