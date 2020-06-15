В Гомеле ликвидировали возгорание в общежитии, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС 14 июня в 8.56 поступило сообщение от вахтера о задымлении на втором этаже общежития по ул.Карповича.

Спасатели, прибывшие на место вызова, установили, что присутствует небольшое задымление на втором и третьем этажах. В результате пожара повреждено имущество. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет. Пожар потушен до прибытия подразделений МЧС.

Как отмечают в ведомстве, здание оборудовано системой автоматической сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» с выводом сигнала к дежурному вахтеру на первом этаже. Система АПС сработала, сигнал о пожаре поступил на пульт у вахтера.

Причина пожара устанавливается.

Белта