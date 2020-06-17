В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду, на парня составили протокол за мелкое хулиганство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В одной из соцсетей появился видеоролик, как парень с подожженной на себе одеждой бросается в водоем. Оказалось, что видео снято в Гомеле. Местная милиция установила личность молодого человека. Он рассказал, что таким образом хотел прославиться.

Накануне «фаер-шоу» 17-летний лицеист придумал, как стать популярным. Он купил бензин, взял дома старые вещи и отправился на городской пляж. Там юноша переоделся, облился бензином и поджег себя. Однако попытка оказалась неудачной — огонь погас до того, как парень добежал до воды. Полностью осуществить задуманное ему удалось лишь с пятого раза. Весь процесс снял на мобильный телефон друг подростка.

На героя видео сотрудники ИДН Центрального РОВД Гомеля составили административный протокол за мелкое хулиганство. Случай рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

В УВД добавили, что ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте, с ним проводили индивидуально-профилактическую работу. В лицее он учится удовлетворительно.

Белта