Волонтеры БРСМ Гомельской области проведут онлайн-праздник для детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Более 40 благотворительных мероприятий по всему региону организуют волонтеры «Доброе Сердце» во время республиканского проекта «День защиты детей с БРСМ». Большинство из них пройдут в онлайн-формате.

Больше всего сюрпризов подготовили для юных жителей области в первый день лета. К примеру, центральная районная организация ОО БРСМ приглашает маленьких эрудитов в «Счастливое детство». Викторина под таким названием пройдет в аккаунте социальной сети Instagram.

Настоящий праздник готовят волонтеры для воспитанников дома семейного типа в городском поселке Корма. Они с воздушными шарами и подарками придут в гости к большой семье. Ребята развлекут их мини-викториной «Счастье — это мы!».

В аккаунтах Instagram Житковичского и Лельчицкого райкома БРСМ сегодня пройдут онлайн-игры «Знатоки мультфильмов». Во время викторин организаторы проверят, насколько юные участники знают известные мультфильмы.

Республиканский благотворительный проект «День защиты детей с БРСМ», приуроченный к Международному дню защиты детей, стартовал 26 мая и продлится по 5 июня. Главная задача — адресная и шефская помощь детским учреждениям, сохранение традиций милосердия, развитие волонтерства.

Белта