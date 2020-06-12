Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста во взаимодействии с партнерами и спонсорами оказала с начала распространения коронавирусной инфекции помощь социальным, медицинским учреждениям региона почти на Br170 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк.

Фото БОКК

«В ситуации с COVID-19 врачи оказались, говоря военной терминологией, на передовой. Помочь, поддержать медработников в их борьбе с инфекцией выразили готовность многие жители региона, организации, предприятия. Красный Крест оказал помощь медучреждениям области на сумму около Br82 тыс.», — отметила Алла Смоляк.

Так, в больницы переданы 1,6 тыс. масок, около 3 тыс. респираторов, 2,6 тыс. одноразовых перчаток, 300 защитных щитков, 180 одноразовых комбинезонов, 40 многоразовых защитных костюмов, 1,41 тыс. л мыла, 1,2 тыс. л антисептических средств, а также свыше 2,6 тыс. л питьевой воды, 900 порций кофе, 320 порций супов. В областную инфекционную больницу передан передвижной рентген-аппарат.

Важным направлением работы Красного Креста остается помощь социальным учреждениям: территориальным центрам соцзащиты населения, домам-интернатам для инвалидов и пожилых. «Сотрудники этих учреждений заботятся о людях, которые наиболее уязвимы в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, домам-интернатам региона Красный Крест передал помощь на Br42 тыс. Это и средства защиты, и антисептики, и мыло, и бесконтактные термометры», — рассказала председатель областной организации БОКК.

Она напомнила, что с 8 мая по 1 июня проходил месячник Красного Креста. В эти дни сестры милосердия региона получили заслуженные награды, волонтеры БОКК поздравили ветеранов с Днем Победы, вручили подарки маленьким жителям области в Международный день защиты детей. Алла Смоляк обратила внимание, что в этом году из-за пандемии формат месячника скорректировали. Многие мероприятия прошли онлайн. В то же время усилия волонтеров были сконцентрированы на помощи пожилым, одиноким людям. «В течение месячника волонтеры оказали около 1,2 тыс. услуг по доставке необходимых товаров. Из них более 800 доставок — продукты и предметы первой необходимости, почти 260 — медрецепты и препараты. Оказывали и другие услуги, которые позволили людям, оказавшимся в группе риска, не нарушать режим изоляции, минимизировать контакты и посещения многолюдных мест. Эту работу продолжаем и сейчас», — подчеркнула Алла Смоляк.

Дополнительную поддержку во время месячника в виде продуктовых наборов получили 125 человек — это подопечные медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», а также пожилые, люди с инвалидностью. Еще 800 пожилым передали антибактериальное мыло.

Внимание уделили и информационной составляющей — волонтеры Красного Креста раздавали листовки и буклеты, в личных беседах рассказывали о профилактике COVID-19.

«Сегодня, когда стоит жаркая погода, многие люди стали не очень пристально относиться к требованиям безопасности в сложившихся эпидемиологических условиях, поэтому волонтеры, сотрудники организации призывают всех соблюдать меры профилактики. От этого зависят здоровье и жизнь окружающих нас людей», — заключила сенатор.

Белта