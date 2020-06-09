Госавтоинспекция Гомельской области с 9 по 25 июня проводит в регионе профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения и аварий с участием транспорта, который перевозит пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники ГАИ проведут совместные рейды с представителями «Белтехосмотра», «Гомельоблпассажиртранса» и филиала Транспортной инспекции по Гомельской области. «Особое внимание уделят тому, как водители, которые перевозят пассажиров, соблюдают скоростные режимы, правила обгона, перевозки. Проверят и техническое состояние транспорта», — пояснили в ГАИ.

Специалисты обратили внимание, что в регионе обстановка с безопасностью дорожного движения при перевозке пассажиров остается сложной, несмотря на все принимаемые меры. Это касается городских и междугородних маршрутов регулярного и нерегулярного сообщения. Госавтоинспекторы отметили: водители нередко проявляют недисциплинированность. Фиксируются многочисленные нарушения ими правил дорожного движения. «В основном это превышение скоростных режимов, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора», — пояснили в ГАИ. Есть факты, когда за руль садятся без прав.

Важным пунктом профилактических мероприятий станет и информационно-разъяснительная работа.

Белта