Вопросы качества воды довольно актуальны для нашего района. Но постепенно ситуация меняется в лучшую сторону: готовятся к запуску три станции обезжелезивания – две в Октябре и одна в Широком.

Как пояснил руководитель коммунальника Николай Карпечкин, на текущий момент строительно-монтажные и пусконаладочные работы практически завершены, ведется благоустройство территорий. Запуск станций ожидается в июле. Местные жители ощутят приятные перемены: качество воды заметно улучшится. Сельчане смогут пить и использовать для приготовления пищи и на бытовые нужды водопроводную воду, соответствующую потребительским качествам, не опасаясь ни за собственное здоровье, ни за состояние бытовой техники.

Строительство станций обезжелезивания осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанной до 2025 года. Всё водоснабжение, которое поступает в наш город и район, – из подземных источников, т.е. из артезианских скважин. И, естественно, такая питьевая вода имеет некоторые примеси. В частности, для нашей территории проблемой является высокое содержание железа в подземных водах. И для того, чтобы уменьшить его количество, строятся станции обезжелезивания. Принцип их работы прост. Вода из артезианской скважины поступает на станцию, прогоняется через фильтры и уже соответствующая санитарным нормам и требованиям (с содержанием железа до 0,3 мг/л) поступает в водораспределительную систему. На станции обезжелезивания весь процесс автоматизирован, что позволяет эффективнее контролировать расход и потери воды и практически исключить влияние человеческого фактора.

В данный момент содержание железа в воде в этих населенных пунктах значительно превышает норму. Так, в Широком этот показатель 1,3 мг/л, а в Октябре – 1,2 мг/л.

Производительность станции в Широком 6,6 м3/ч, сметная стоимость более 226 тысяч рублей. В Октябре станции обезжелезивания будут иметь производительность 5,5 м3/ч и 3 м3/ч. Их сметная стоимость составила более 300 тысяч рублей. Деньги на строительство станций выделены из республиканского и областного бюджетов.

Вопросы водоснабжения остаются актуальными всегда, ведь они касаются главного – здоровья людей. А это значит, что и в дальнейшем приоритетными будут направления качества воды и ее рационального использования.

Ирина ШУТОВА