Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №230 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения, связи, социального обслуживания и культуры, домохозяйки.

Среди награжденных — учитель Воропаевской средней школы Поставского района Татьяна Носевич, токарь-полуавтоматчик цеха производства

метизов Гомельского завода литья и нормалей Наталья Ковалева, товаровед Щучинского филиала Гродненского областного потребительского

общества Ольга Артиш, сортировщик материалов и изделий из древесины Завода газетной бумаги в Шклове Ольга Чичова, животновод предприятия

«Восток-Агро» Молодечненского района Анна Бондарь и медсестра Логойской центральной районной больницы Светлана Павловская.

Всего ордена Матери удостоены 114 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.