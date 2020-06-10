ОАО «Гомсельмаш» проведет испытания очередной серии разработок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

«Используя возможности и потенциал мощной производственной базы, холдинг непрерывно совершенствует, дополняет и обновляет линейку продукции. В сезоне 2020 года производитель запланировал проведение испытаний очередной серии разработок», — отметили на предприятии.

Это зерноуборочные комбайны на полугусеничном ходу КЗС-2-1218Т и КЗС-1624Т производительностью 18 и 24 т в час соответственно, комбайн с гибридным типом молотильно-сепарирующего устройства КЗС-3321КР (21т/ч), роторный комбайн КЗС-1119Р (19 т/ч) и однобарабанный КЗС-1104К (4,3 — 5,7 т/ч).

«Среди последних разработок — кормоуборочный комплекс КВК-800А с системой автоматизированного контроля выполнения технологического процесса. Эффективность машины гарантируют новые адаптеры — складная жатка для грубостебельных культур шириной захвата 4,5 м и трехметровый подборщик с бездорожечным подбирающим устройством, которые также проходят испытания», — добавили в пресс-службе.

В тестовом режиме сезон-2020 проведет и новое мобильное энергетическое средство МС-350. Мощная машина агрегатируется широкозахватными косилками, посевными блоками, культиваторами, дисковыми боронами и другой крупногабаритной прицепной и навесной техникой. Все это позволяет с высокой производительностью выполнять сельхозработы значительных объемов. «Представитель нового поколения гомсельмашевских универсальных энергетических средств оснащен системой картирования урожайности и отличается высоким «интеллектом», — уточнили на предприятии.

Универсальна и новая самоходная косилка КС-150Р. Она оборудована гусеничным ходом, оснащается широкозахватными рисовой и зерновой жатками.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Под брендом «Палессе» выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны «Палессе» работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.

Белта