Завершено расследование уголовного дела об убийстве 24-летней жительницы Калинковичей. Материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, женщина в декретном отпуске жила в одной квартире с 25-летним сожителем и двумя общими детьми. По словам соседей и родственников, между взрослыми часто возникали конфликты.

Как уточнили в УСК, вечером 13 апреля 2020 года мужчина вернулся домой нетрезвый. Ссора на бытовой почве переросла в выяснение отношений из-за его ревности. «Во время скандала женщина стала выгонять сожителя, они подошли к выходу из квартиры. Разозлившись, мужчина достал из портфеля кухонный нож, которым пользовался в обеденное время на работе, и нанес им не менее 50 ударов. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на лестничной площадке», — рассказала официальный представитель.

Крики женщины услышала соседка молодой пары. Она сообщила о произошедшем в милицию. Мужчина находился рядом с телом потерпевшей. По результатам освидетельствования в крови задержанного концентрация алкоголя была 1,38 промилле.

Следователи провели с участием обвиняемого комплекс следственных действий, в том числе проверку его показаний на месте происшествия. К материалам уголовного дела приобщено 19 различных экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

На основании собранных доказательств жителю райцентра предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Он заключен под стражу.

Белта