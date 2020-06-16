В интернете появилась информация о том, что в доме-интернате для престарелых и инвалидов вспышка коронавируса.

Как обстоят дела с COVID-19 там на самом деле? Стоит ли ждать доплат сотрудникам учреждения? «Гомельская праўда» адресовала вопросы председателю комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома и директору Макановичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Как рассказал руководитель дома-интерната Михаил Астапенко, заболевшие там действительно есть: диагноз подтвердился у 33 подопечных, среди работников – у четверых. Однако ситуация контролируемая. – 326 наших подопечных – инвалиды, пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, с хроническими заболеваниями, – пояснил Михаил Астапенко. – Поэтому было организовано ежедневное дежурство врача дома-интерната совместно с врачом центральной районной больницы даже в выходные. При необходимости пациентов госпитализируют. В связи с неблагополучной санэпидситуацией разработан план мероприятий по минимизации угрозы распространения инфекции. Например, запрещено посещение родственниками, представителями общественных организаций, волонтерами проживающих в доме-интернате. С 1 мая сотрудники переведены на вахтовый метод работы. Это значит, что работники, занятые обслуживанием, живут и питаются непосредственно в учреждении в течение 14 дней. Перед тем как приступить к работе, весь персонал проходит тестирование на наличие инфекции, вызванной COVID-19. Получившие положительный результат на вахту не допускаются. В доме-интернате усилили контроль за состоянием здоровья подопечных и работников. Им трижды в день меряют температуру. Разработали так называемые карты маршрутизации для каждого сотрудника, чтобы исключить в учреж­дении пересечение потоков. Для персонала организованы санитарные пропускные пунк­ты, есть карантинные зоны. Средствами спецзащиты Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, со слов руководителя, обеспечен. Посильную помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции оказали Гомельский обком профсоюза работников госучреждений, частное предприятие «Макей», Речицкая районная организация Белорусского общества Красного Креста. Что касается доплат, то на основании Указа Президента Республики Беларусь № 169 работающим вахтовым методом положены доплаты согласно графику работы. Как рассчитываются выплаты, кому и когда их ждать, объяснил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько: – В случае выявления COVID-19 доплачивают всем, кто обслуживал и лечил заболевших. Врачам – 1500 руб­лей, среднему медицинскому персоналу – 1300, санитарам – 900 при условии отработки норматива часов. То есть сумма меняется в зависимости от количества выработанного времени: больше часов – больше доплата, и наоборот. На такие суммы могут рассчитывать работники, которые трудились 169 часов в месяц. К слову, 14-дневная вахта – это 168 часов. За работу с вахтовым режимом (без выявления COVID-19) предусмотрены другие суммы: врачам при выработке всех часов заплатят 500 рублей, медсестрам – 400, поварам и санитарам – 250. Доплаты за вахтовый режим в июне уже получены: они были за май, когда еще не подтверждался диагноз COVID-19. А доплаты, положенные за обслуживание и лечение «ковидных» постояльцев, работникам Макановичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов стоит ждать в июле.

Источник: http://gp.by

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