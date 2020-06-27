До 1 октября 2020 года продлен мораторий по исполнению субъектами хозяйствования пункта 8 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа.

Это значит, что субъекты хозяйствования в период по 30 сентября текущего года могут не направлять в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» информацию о факте несоответствия информации о сумме денежных средств, отраженных в суточном (сменном) отчете (Z-отчете), с информацией о сумме денежных средств за этот рабочий день (смену), отраженной в СККО, предусмотренную в пункте 8 Положения №924/16, утвержденного постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16. Административная ответственность за ненаправление такой информации не предусмотрена.

Инспекция МНС по Жлобинскому району