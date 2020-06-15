Никогда не набирала строки на компьютере. Пишу на листах (бережно перебирает страницы в папке). Видите, от давности уже пожелтели. Написала, сложила, сохранила. Это мой мир, мое всё. Так о своем творчестве говорит жительница агрогородка Коммунар Анна Душкевич.

С Аней мы встретились на площадке у Дворца культуры. Уютно устроились на лавочке, разговорились… Теплый ветерок настойчиво напоминал, что пришло лето, и словно помогал общению. Первые нотки неловкости быстро улетучились. И появилось ощущение, что человека ты уже давно знаешь. Сразу скажу, что час времени, отведенного на беседу, пролетел совсем незаметно…

– Аня, расскажите, с чего все началось?

– Первые стихи родились в 5-6 классе. К 12-15-ти годам писать стала больше, но к 30-ти их не добавилось. Все думала, кому моя лирика нужна в 21-м веке? А два года назад подруга посоветовала выйти на широкую публику. Опубликовала несколько стихотворений в соцсетях. И знаете, люди читают, отписываются, просят чего-то новенького. Потом поступило предложение напечатать книгу. Связалась с агентством, и появилась моя первая книга «Тебе одному». Вышли первые 30 экземпляров. Поверьте, когда хочет душа, не важно, сколько это стоит. Скоро выйдет вторая книга, но пока еще это мой маленький секрет. Есть у меня опыт создания юмористических произведений. По отзывам читателей, кажется, получается неплохо. Просят третью книгу. Я, конечно, подумаю. Но это немножко не мое.

– Как рождаются стихи? Вдохновение есть всегда? Ведь это чувство – довольно капризная штука.

– Мне кажется, вдохновение со мной постоянно. Если я села, всё, я ушла в свой космос. Бывает, во сне складываются четверостишия, строчки. Могу встать и писать ночью. Могу купать дочку, а ручка с блокнотом всегда под рукой. Я – любитель блокнотов. Это мое богатство. Бывает, иду с работы, а в голове непроизвольно рождаются строчки. Я не знаю, как это происходит.

– Лирика – это увлечение, а чем вы занимаетесь в жизни?

– В жизни занимаюсь совсем другим. По профессии я экономист – люблю точность, пунктуальность и цифры.

– Как эти два мира живут в вас: мирятся, борются, сосуществуют?

– Наверное, все дело в том, что я пишу, как дышу. Живу этим. По-другому не могу. И этим все сказано.

– А близкие поддерживают вас?

– Здесь, в Коммунаре, я родилась. Здесь, считаю, и пригодилась. Муж, дети, родители. Муж поддерживает меня, но старается не нарушать границы «моего космоса». А сын просит почитать, говорит: «Мама, твои стихи как песня…» Он мой первый читатель.

– Вы пишете под своим именем, не хотели бы взять псевдоним?

– Не раз об этом думала, но прислушалась к совету знакомых: «Никогда не бери – пусть тебя знают, какая ты есть». На этот счет у меня родилось стихотворение «Аня, которую никто не знал».

– А первое стихотворение свое помните?

– Конечно. Оно довольно большое: на тот момент хотелось вложить в строчки всю душу (и тут же читает) «Собираю встречи по секундам…»

– Чувствуется свой почерк, необычный.

– Да, мои стихи схожи с разговорной речью.

– Кому подарили свою первую книгу?

– Близким, друзьям. Среди них – люди разного возраста. Очень приятно, когда слышишь: «Ты знаешь, прочла на одном дыхании». Я понимаю, что каждый мой читатель ищет в них что-то свое. Вы, наверное, заметили, что все мои стихотворения без названий, хотя в рукописях они присутствуют. Просто я хочу, чтобы каждый читатель поставил свою точку, свое название.

– Помогает ли творчество в трудные минуты?

– Очень. Мне иногда кажется, если бы я не писала, как бы я жила? Это моя отдушина. Я не могу подвести своих читателей. Сегодня более тысячи человек подписаны на меня в социальных сетях, причем из разных уголков Беларуси, России, Украины. В комментариях часто вижу – «Твои стихи лечат душу». А не это ли главное для поэта-лирика? Иногда поделятся своей историей и просят написать о себе: «Можешь?» Я говорю: «Конечно, могу». Это дает мне силы к дальнейшему творческому поиску. Ведь есть читатель, которому я нужна.

Анна Душкевич

Мой голос можешь не узнать…

Да впрочем и не знать меня.

Я та, которая жила!

Я та, которая жива!

Мои стихи останутся во век,

Как памяти

любви-непокорённый смех…

И все мои стихи, как мысли

чувств и возрождения,

…но одно хочу сказать –

Мои Стихи, Моя Эпоха,

Наше Время!!!

•••

Стук октября дождем в окно,

Забередит больную душу.

А я пью парное молоко,

Веруя, что завтра

будет лучше.

Но ветром открываешь

мне окно,

И листьями застилаешь

подоконник.

Каждый октябрь

приходишь ты,

Чтобы о себе напомнить.

•••

Путь к себе, не так уж

долог…

Есть шанс дойти

до него самой.

Быстрее ветра, сдувая тучи

и говорить себе самой:

Я всё смогу!

Я всё сумею.

И на рассвете будет солнце

и тихий ласковый прибой.

Путь к себе не так уж долог,

Это путь к себе самой.

•••

Обернись!

Оглянись!

Видишь, слёзы не прячу.

Этот день представляла

я как-то иначе.

Сегодня не так, как всегда.

Погаснут все свечи.

Я тебя отпускаю,

Меня время излечит.

•••

Все время ждут,а время

не приходит.

И рассыпается рассвет.

Сквозь пальцы надежды все уходят,а мы всё ещё

мечтаем вслед.

Все время ждут,а время

не приходит.

Чертовски грустно стало

на душе.

Искать похожих на тебя в

прохожих уже не имеет смысла.

Все время ждут,а время

не приходит.

Уже повсюду включили

фонари.

Только у нас с тобою

не совпали цели, а мне

говорили: немного подожди.

Все время ждут, а время

не приходит.

Оно даётся, чтобы

нам познать.

Всё то, что было между

нами, стоит ли это

повторять?

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец