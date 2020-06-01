Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, здесь временно обретают крышу над головой, а для оступившихся родителей – это новая точка отсчета, возможно, последний шанс сохранить самое дорогое и ценное, что у них есть – своих детей. Речь пойдет о социальном приюте райцентра.

Заблаговременно договорились о встрече. У ворот нас встречает директор Инна Шестакова с воспитанниками. Делаем совместное фото. И только потом, глядя на фотоснимок, замечаю: девять пар глаз – какие они все разные. Один с улыбкой смотрит на все вокруг, второй стеснительно опустил голову, в глазах третьего – вызов. Словом, каждый ребенок – это отдельная вселенная. Только объединяет их сейчас одно – временные сложные жизненные обстоятельства. Почему временные? Во-первых, согласно законодательству, ребята в приюте могут находиться не более шести месяцев, а во-вторых, работа специалистов направлена на максимальный результат – вернуть ребенка родителям, в биологическую семью. В основном так и происходит. Об этом подробнее рассказывает Инна Шестакова:

– В социальном приюте одна разновозрастная группа, рассчитанная на 12 детей. Это ребята в возрасте от 3 до 18 лет. В прошлом году через наш приют прошли 37 несовершеннолетних. Причины и время их пребывания различные: одни находятся буквально несколько дней, пока родители устранят неполадки той же системы отопления. Бывает, не с кем оставить ребенка, если мама ложится в больницу. Словом, ситуации разные. Куда сложнее, когда дети оказываются у нас из-за алкоголизма родителей. Но и здесь проводим огромную работу и стараемся вернуть их в семью.

Кстати, с 2013 года ни один ребенок не был отправлен в интернат. Что способствовало такому результату? Прежде всего, сложившаяся система работы всех заинтересованных служб на районном уровне: педагогов, психологов, медиков, социальной защиты, пожарных и работников правоохранительных органов, сельисполкомов. Но самое главное – нет среди них равнодушных людей.

Социальный приют – только одно из направлений в деятельности социально-педагогического центра. У нас небольшой, но дружный коллектив. Огромные слова благодарности говорю абсолютно всем работникам – воспитателям и их помощникам, поварам, техработникам, сторожам. Здесь работать очень сложно, случайных людей у нас не бывает. Я очень дорожу каждым из них. Людмила Алексеенко, Наталья Тодорева, Алла Белоусова, Елена Леонова до сих пор не изменили профессии. Мария Кустова – первый директор приюта, мой учитель, уже находясь на заслуженном отдыхе, не смогла уйти сразу – еще несколько лет работала воспитателем, старалась передать все свои знания коллегам.

Для наших детей созданы хорошие бытовые условия, ребята обеспечены всем необходимым, совсем недавно в здании был сделан ремонт. Всё это важно. Но самое главное в том, что мы смогли создать для них атмосферу спокойствия и комфорта, ощущения дома, пусть и временного. Ведь нашим детям пришлось повзрослеть раньше своих сверстников. Их нужно не столько любить, сколько чувствовать. И здесь нужно отдать должное нашим специалистам.

За дежурной фразой «вернуть ребенка в биологическую семью» – кропотливая работа всех: родителей, педагогов, психологов, воспитателей. Стать благополучными людьми, достойными гражданами, счастливыми супругами и заботливыми родителями можно, только обеспечив детям возможность расти в условиях семьи. Сохраняя семью, мы возвращаем ребенка в счастливый мир детства, не теряем родителей – у них остается смысл жизни. Бывает так, что ребенок повторно попадает к нам. Но я считаю это не браком в работе, а возможностью еще раз скорректировать всю проведенную с семьей работу.

В преддверии Дня защиты детей всем ребятам хочу пожелать успехов, отличного настроения, ярких летних каникул, а их родителям, учителям и воспитателям – мира, добра и благополучия. Дарите детям заботу и внимание, берегите, защищайте, уважайте, а главное – любите их!

Наталья НИКОЛАЕВА