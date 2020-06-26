В рамках проведения дополнительных встреч с населением председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева пообщалась с работниками МТФ «Комплекс» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Темой встречи стала «Республика Беларусь: уверенным шагом по пути независимости». В ходе живого общения были затронуты вопросы, касающиеся социально-экономического развития района, работы аграрно-промышленного комплекса. Не обошли стороной и предстоящие выборы главы государства, а также ситуацию с пандемией.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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