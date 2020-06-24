На базе КСУП «Губичи» прошло выездное заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, законности и правопорядку районного Совета депутатов под председательством начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Веры Савельевой. Темой заседания стала организация работы с молодежью в сельскохозяйственных организациях района.

Участники встречи посетили мехдвор хозяйства, где ознакомились с условиями труда, побывали и в столовой. Директор хозяйства, Михаил Рыбик рассказал о проводимой работе по закреплению молодых специалистов. В частности, он подчеркнул, что им производятся все положенные материальные выплаты. К тому же молодые специалисты обеспечиваются жильем, что немаловажно для желающих остаться в сельском хозяйстве.

В ходе заседания выступили начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова, которые отметили, что направленные на стимулирование работы молодых специалистов в сфере АПК государственные меры, в полной мере реализуются в нашем районе.

Следует отметить, что работа с молодежью в сельхозорганизациях и впредь будет направлена на раскрытие потенциала молодого поколения, улучшения жилищных и социально-бытовых условий жизни, развитие системы занятости и поддержку молодежи.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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