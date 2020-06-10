На прием к председателю Буда-Кошелевского райисполкома Анатолию Гапонику обратилось 6 человек.

Жители поднимали самые разные вопросы: от земельных до жилищных и коммунально-бытовых. Так, двое жителей Бацуни просили выделить земельный участок для ведения крестьянско-фермерского хозяйства (для выпаса КРС и сенокошения) и оказать содействие в приобретении в лизинг сельскохозяйственной техники. Глава района предложил заявителям свой вариант решения проблем, с которым они, к слову, согласились.

— Свободной земли в районе нет. Каждый клочок на счету. За последние год-полтора мы серьезно подтянулись по земле. Но есть много пустующих участков внутри населенных пунктов, в том числе в Бацуни. Они вполне пригодны для сенокошения и выпаса. Если вы согласны их взять, то буквально сегодня к вам выедут специалисты землеустроительной службы. Что касается содействия в приобретении сельскохозяйственной техники в лизинг, то здесь, к сожалению, райисполком вам помочь не может. Однако вы можете заключить с КСУП «Кривск» договор на оказание услуг. Я лично вас поддержу. Сельхозпредприятие скосит, а вы сами соберете. Тем более грабли у вас есть. Это дешевле. Пока так. А там копите деньги.

Жительница Демидовки сетовала на морозовичских аграриев, что те не предупредили заранее, что будут обрабатывать гербицидами всходы кукурузы. «А я коров своих на выпас отправила. Хотя бы за полчаса предупредили. Разве же можно так?», — возмущается Нина Александровна. Председатель райисполкома согласился с сельчанкой, что агрономическая служба хозяйства должна была предупредить местных жителей о предстоящей гербицидной обработке. «К сожалению, ваш случай не единственный. Я с ними серьезно поработаю. Отдельные лица будут привлечены к ответственности», — заверил женщину Анатолий Гапоник.

В течение двух недель поручил председатель разобраться с ремонтом ведомственного жилья жительницы Пенчина. «Сегодня ваше домовладение посетит комиссия. А стройбригаде ОАО «Эксперименталья база «Пенчин» предстоит выполнить весь объем работ, которые она установит», — заверил гражданку Анатолий Генрикович.

На приеме были рассмотрены и другие вопросы. По отдельным — даны разъяснения, некоторые — взяты на контроль.