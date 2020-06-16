На 27-й сессии районного Совета депутатов 28-го созыва был рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Провела заседание председатель районного Совета Наталья Киселева. В работе сессии приняли участие член Совета Республики Владимир Котович и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков.

Всего на повестку дня было вынесено 7 вопросов. Среди главных рассмотренных тем: вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, о проводимой работе по организации досуга и летней занятости детей и молодежи, о состоянии работы средств массовой информации и интернет-ресурсов на территории района. В ходе сессии депутаты также обсудили внесение изменений и дополнений в ранее принятые решения районного Совета.