Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Ночью местами, днем по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Днем при грозах местами прогнозируются сильные ливни, град. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов тепла. Днем будет от 25 до 31 градуса выше нуля.