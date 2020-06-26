Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем будет 25-31 градус тепла.