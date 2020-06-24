В 2016 году в дом Стацевичей пришла беда: младшая дочь Алёна в возрасте 3,5 лет заболела самой страшной болезнью на земле – нейробластомой 4 стадии.

Лечение было сложным, на тот момент было сделано всё возможное по протоколу в нашей стране. Но для полного выздоровления необходимо было пройти курс антителами, а такой процедуры в Беларуси для детей с онкозаболеваниями нет. Стацевичи вынуждены были обратиться в зарубежные клиники. С помощью неравнодушных людей и предприятий нашей страны была собрана необходимая сумма для продолжения лечения девочки в германской клинике Greifswald.

После лечения за границей жизнь налаживалась. Алёнка вернулась в детский сад, а в 2019-м пошла в первый класс. Но судьба распорядилась иначе. На очередном контрольном обследовании в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в марте 2020 года был диагностирован рецидив. Болезнь вернулась…

Девочке предстоит пройти химиотерапию, MIBG-терапию, гаплотрансплантацию костного мозга в Беларуси. Заключительным этапом в излечении является иммунотерапия. Ребенка готова взять та же германская клиника, но выставлен огромный счет – 410000 евро.

Родители Алёны обращаются с просьбой оказать посильную помощь в благотворительном сборе средств на лечение дочери.

Благотворительный счет.

Счета открыты в ОАО «Беларусбанк» г. Лида, отд. 413/4083. БИК: АКВВY2X. УНП:100325912

Транзитный счет BY94 AKBB 3819 3821 0003 2000 0000

• BY08 AKBB 3134 0000 0021 8007 0000 BYN — белорусские рубли

• BY06 AKBB 3134 3000 0009 8007 0000 RUB — российские рубли

• BY38 AKBB 3134 1000 0013 5007 0000 USD — доллары США

• BY63 AKBB 3134 2000 0011 7007 0000 EUR — евро

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Стацевича Александра Станиславовича на лечение дочери Стацевич Алёны.

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5728

Телефоны для связи с мамой или папой Алёнки:

+375 (33) 653-06-79 МТС Стацевич Юлия Владимировна

+375 (33) 620-70-67 МТС Стацевич Александр Станиславович

Электронный адрес для связи: novosad1981@mail.ru