Прошло девять дней с начала беспорядков в США. Те, кто видел аналогичные беспорядки в других частях света, например в Украине или Египте, испытали что-то вроде дежавю. Реакция на смерть чернокожего Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания полицией, показалась многим подходящей предпосылкой того, что можно организовать «цветную революцию» и в самих США.

Хроника событий

Как же действовали федеральные власти и руководство штатов в эти девять дней? В понедельник вечером президент Трамп обратился к нации со словами о том, что для предотвращения мародерства, грабежей и насилия со стороны воинствующих группировок в помощь полиции и нацгвардии будет призвана армия. Затем был введен комендантский час. Задержаны, по данным Ассошиэйтед Пресс, 10 тысяч человек. 11 человек погибли.

К концу этой недели Манхэттен был зачищен. Именно так — словом «зачищен» — рассказывают американские СМИ об удалении протестующих из исторического центра города Нью-Йорка. В Бруклине, куда переместились шествия, некий молодой человек попытался напасть с ножом на полицейских. В ответ тут же были выпущены 22 пули, 8 из которых попали в нападавшего. Нападение классифицировано как теракт.

«На Брайтон-Бич хорошая погода…»

Самое главное — это перелом в освещении событий даже со стороны тех СМИ, которые поначалу протесты поддерживали. Ведущая и корреспондент американской редакции RTVi Алина Полянских в своем блоге рассуждает о том, как толпа с каждым днем становится все агрессивнее, и о том, что ждет американское общество дальше.

Вот то, что она увидела своими глазами: «Каждый день протесты становились более агрессивными. Во вторник мне действительно было страшно днем в толпе. И для меня лично гораздо страшнее, что я вижу, насколько более организованными они становятся… Сейчас я вижу структуру и вижу, как это организовывается, как они работают. Я была на утренних протестах, где конкретно эту молодежь (до 20 лет) просто заряжают. Когда их сажают на колено на минуту молчания, потом начинают бить в барабаны и произносить очень ритмичные речевки. Тебя действительно раскачивает. Тебя раскачивает так, что ты готов уже идти и весь день требовать, кричать, а под вечер — крушить и ломать».

Вот такая правда о протестах, беспорядках и расколе американского общества. Отрицательная энергия, которую подхлестнули коронавирус и экономический кризис, выплеснулась на улицы.

Пандемия коронавируса, по словам профессора Джорджтаунского университета Анатоля Ливена, становится для политических систем тем, что в британском боксе называлось старой доброй атакой «раз-два» (the old one-two): сначала резкий удар левой рукой, а затем нокаутирующий — правой. Первый удар — это сам вирус. Второй — последующий социально-экономический кризис, который начнется, если пандемия продлится более нескольких месяцев.

Тем более что желание нокаутировать систему уже стало тактикой борьбы против президента Трампа со стороны части американских элит. Мы и раньше видели раскол по многим линиям: между глубинкой и мегаполисами, гендерный, идеологический раскол… На этой неделе участники массовых беспорядков ввергли многие американские города в пучину анархии с использованием самого страшного, расового, раскола.

«Введите войска»

После всего, что произошло за эти 9 дней, газета The New York Times вышла с заголовком «Введите войска». Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон написал, что некоторые представители элит оправдывают эту оргию насилия в духе «радикального шика» и называют ее вполне ожидаемой реакцией на смерть Джорджа Флойда. Но на самом деле, по мнению сенатора, нигилисты-преступники просто жаждут добычи и острых ощущений, а представители леворадикальных движений проникают в толпы протестующих, чтобы использовать смерть Флойда в своих собственных анархических целях.

Есть смысл процитировать вывод этого американского политика. Он пишет: «Эти бунтовщики, если их не усмирить, не только уничтожат средства к существованию законопослушных граждан, но и унесут еще больше невинных жизней. Многие представители бедных групп населения, которые по-прежнему страдают от последствий прошлых потрясений, станут еще беднее. Порядок на наших улицах восстановит в первую очередь вот что: решительная демонстрация силы для разгона, задержания и, главное, обуздания нарушителей закона… В этих условиях закон «О противодействии мятежным действиям» наделяет президента правом использовать военные «или любые другие средства» в «случаях мятежных действий или воспрепятствования осуществлению закона».

Вот такой ответ американской демократии тем, кто ожидал превращения Вашингтона или Нью-Йорка в Бейрут. И в общем-то ничего удивительного тут нет. На протяжении всей своей истории США не раз демонстрировали, как поступают с теми, кто выходит за красные линии.

Красные линии

The New York Times напоминает: «В 1950-е и 1960-е годы президенты Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Линдон Джонсон призывали на помощь военных для разгона толп, которые выступали против отмены расовой сегрегации в школах или представляли угрозу жизни ни в чем не повинных людей и угрозу их имуществу. Президент Эйзенхауэр перевел гвардию в федеральное подчинение и направил в Литл-Рок солдат 101-й воздушно-десантной дивизии. По его словам, если бы он этого не сделал, это «было бы равносильно одобрению анархии». А в 1992 году президент Джордж Буш-старший приказал 7-й пехотной армии и 1500 морским пехотинцам обеспечить защиту Лос-Анджелеса во время расовых беспорядков. При подавлении Лос-анджелесского мятежа 63 человека погибли, 2000 были ранены, 12.000 — арестованы.

Как такое может быть?

Американские политики объясняют это просто: общественность стоит на стороне правоохранительных органов и правопорядка, а не мятежников. Вот и согласно недавнему опросу 58 процентов избирателей поддержали бы городские власти, если бы те привлекли военных для «подавления протестов и демонстраций», организованных «в ответ на смерть Джорджа Флойда».

Сенатор Коттон пишет, что американцы прекрасно видят все проявления несправедливости в обществе, но они знают, что самая главная обязанность правительства — поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность. Даже если многие политики предпочитают заламывать руки в то время, когда страна охвачена огнем.

Политологи извне, как, например, автор украинского «Главреда», вспоминая о раздаче печенья на Майдане, жалеют сегодня о «десакрализации прекрасного Запада». Но американская логика проста. Как заявил Ариэль Коэн — тот самый Ариэль Коэн, известный многим на постсоветском пространстве знаток «цветных революций», «мы платим им (полиции) деньги за то, чтобы они поддерживали порядок». Коэн так резюмировал действия властей в этот непростой час: «Задача лидеров и политиков сейчас — держать вместе эту страну, насчитывающую 329 миллионов, чтобы она не развалилась».

Что ж, задача вполне актуальна. И американцы показали, как они ее выполняют. Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру классическую демократию, работающую у себя дома, в действии. Выводы делайте сами.

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