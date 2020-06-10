Правовые инспекторы труда помогли восстановить на работе шестерых жителей Гомельской области за 5 месяцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного объединения профсоюзов.

Своими переживаниями по поводу трудоустройства жители региона поделились во время прямых линий и напрямую в областном объединении. Профсоюзу удалось отстоять права гомельчанки, которая более 20 лет работала секретарем приемной в одной из организаций областного центра. Параллельно женщина была председателем профкома. С ней был заключен контракт на 5 лет, однако руководство решило уволить ее в связи с сокращением численности штата. Женщина обратилась за поддержкой в областную организацию профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Правовой инспектор помог женщине подготовить иск в суд о восстановлении на работе. В заявлении была обоснована противоправность действий нанимателя. Суд удовлетворил требования истицы. Работницу восстановили и выплатили компенсацию за каждый день вынужденного прогула и моральный вред из-за незаконного увольнения.

Жительница Лоевского района обратилась на прямую линию члена Совета Республики Национального собрания, председателя областного объединения профсоюзов Алексея Неверова. Молодая мама вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком до того, как ему исполнилось три года. Наниматель предложил ей другое место, но женщину оно не устроило. «Мы указали руководству предприятия на нарушение норм трудового законодательства. Женщина приступила к работе в прежней должности», — рассказали в областном объединении.

Бывший работник одного из хозяйств Речицкого района переживал по поводу невыплаты расчета при увольнении. Нанимателю разъяснили нормы закона. Сумма окончательного расчета оперативно выплачена экс-работнику.

За 5 месяцев 2020 года правовые инспекторы труда помогли восстановить 6 человек, в пользу работников взыскано более Br100 тыс., в том числе в судебном порядке. Проведено более 200 контрольных мероприятий, консультаций по вопросам трудового законодательства по телефону, в ходе личных приемов проконсультировано около 2 тыс. человек. На профсоюзных приемах с начала года консультацию получили более 345 человек.

Белта