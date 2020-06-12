В Гомельской области с 12 по 19 июня ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Юный велосипедист», сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Ткачева.

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды. Юным велосипедистам, в особенности нарушителям ПДД, расскажут о том, как важно соблюдать правила на дороге, как не допустить происшествий, какая опасность может быть на трассах и придомовых территориях. Главные правила напомнят и законным представителям маленьких нарушителей.

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей — тема актуальная, подчеркнула инспектор. Причины таких ДТП различны. За пять месяцев этого года в области зафиксировано 16 происшествий с участием детей. В авариях травмы различной степени тяжести получили 17 ребят. При этом пять ДТП произошли по вине самих несовершеннолетних, из этого числа три аварии — с участием детей-велосипедистов.

«Как показывает статистика, именно в период школьных каникул появляется ряд угроз для безопасности ребят на дороге, ведь нередко в это время они предоставлены сами себе», — сказала Дарья Ткачева.

Мероприятие «Юный велосипедист» направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних.

«Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым с просьбой быть более предусмотрительными на дороге в отношении детей, быть положительным примером для малышей», — заключила инспектор.