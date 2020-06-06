У парня – ДЦП. До 10 лет он не мог ходить, но благодаря операциям и реабилитациям встал на ноги.





Роме уже 20 лет. Он учится в колледже на программиста. 3 года назад вместе с мамой переехал в Гомель в социальное жилье. Сейчас парень может ходить самостоятельно, опираясь на трость, на небольшие расстояния. Ему предстоит пройти еще две операции и две реабилитации, благодаря которым его правая рука обретет силу, выпрямится и, по прогнозам, ничем не будет отличаться от левой.

Путь к выздоровлению нелегкий. С помощью неравнодушных людей средства на первую операцию мать собрала, и 29 июня Рому ждут в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера». Доктора и реабилитологи детских центров согласились помочь парню, несмотря на его возраст.

Общая стоимость второй операции и двух послеоперационных реабилитаций составляет 733200 российских рублей (24668 бел. руб. по курсу НБ РБ на 22 мая). Просьба не остаться в стороне и помочь парню, пожертвовав на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Романову Роме:

1. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

2. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В случае возникновения проблем с поиском услуги предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Рома> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Рома ПРОБЕЛ сумма.