Котлетки “Школьные”

Для столовских котлет возьмем:

-500 г говяжьего фарша

-60% от объёма фарша мякоти чёрного хлеба, вымоченной в воде или молоке

-3 луковицы

-1 зубчик чеснока

-соль, перец

-Панировочные сухари

-Масло раст. для жарки

Готовим ностальгические котлетки

1. Мякоть черного хлеба замачиваем в воде, разминаем, добавляем в фарш.

2. Затем кладем лук, специи и 1 зубчик чеснока, предварительно измельченный.

3. Все вымешиваем.

4. Панируем в сухарях и жарим на среднем огне до корочки, переворачивая.

А теперь немного воспоминаний о том, как готовили такие котлеты в общепите: «В школьные столовые свинину не возили, только говядину, а точнее — гуляш. На 3 кг. мяса — 1 буханка черного хлеба (кирпичик за 16 коп.), замоченный в воде. Фарш мололи 2 раза. Соль, перец, лука 500 гр. — и всё. Помню как сейчас.» «Мясо было котлетное (обрезки говядины с сухожилием), сырой лук не добавляли, яйца тоже, фарш разводили водой и хлеба побольше. Фарш хорошо выбивали, чтобы придать вязкость. Панировали в сухарях, жарили на сковороде и на лотках ставили в духовку, но без воды. Просто санитарные правила обязывали это делать, чтобы котлеты внутри не были сырыми.

Омлет “Детсадовский”

Что необходимо:

-6 яиц -300 мл молока

-1⁄2 ч.л. соли -сливочное масло для смазки формы

Раскроем секрет приготовления пышного детсадовского омлета!

Важно: форму берите повыше и поуже.

1. Яйца вбиваем в емкость, добавляем соль.

2. Вливаем молоко.

3. Перемешиваем венчиком до однородности, не взбиваем!

4. Форму хорошо смазываем сливочным маслом.

Вливаем омлетную смесь.

Ставим в разогретую до 200 градусов духовку.

Выпекаем 35-40 минут или до загорелой корочки сверху. Во время приготовления омлет поднимется примерно на 1/3, а после вынимания из духовки опять опустится. Также на дне формы может появится небольшое количество сыворотки, это нормально! Бытует мнение, что в советском общепите омлеты делали из яичного порошка и сухого молока и из-за этого они были высокими. Но, приготовив по этому рецепту, вы гарантированно ощутите тот самый вкус детсадовского омлета, он так же прекрасно поднимается в узкой форме, а продукты используются только натуральные!

Запеканка “Вкус детства”

Что понадобится:

-Творог — 500 г;

-Сахар — 100 г;

-Манка — 100 г;

-Молоко — 50 г;

-Сливочное масло — 50 г;

-Яйца — 2 шт.

Как же приготовить творожную запеканку:

1. Творог растираем с сахаром, добавляем молоко, перемешиваем.

2. Добавляем оставшиеся ингредиенты и еще раз аккуратно перемешиваем до исчезновения комочков.

3. Выкладываем масло из холодильника и оставляем до размягчения. Даем 40 минут набухнуть манке.

4. Добавляем мягкое масло, перемешиваем.

Выпекаем в духовке 180-200 С до золотистой корочки. Сразу стоит сказать, что эта запеканка получается вкусной и нежной! А если в вашей школе ее готовили плохо — приготовьте сами по этому рецепту, дайте ей второй шанс, и вы ее полюбите!