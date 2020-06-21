Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники медицины. Жители нашего города и района поздравили их.

Людмила Якименко, директор Уваровичского городского дома культуры:

– Хочу пожелать медицинским работникам уважения от коллег и пациентов, крепкого здоровья, материального благополучия и радости от профессиональной деятельности!

Андрей Каршаков, преподаватель Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– От всех преподавателей и работников колледжа поздравляю медиков с праздником! Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям становиться здоровыми. Успехов вам, доброжелательных пациентов и бодрости духа!

Анжелика Савенок, библиотекарь Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Уважаемые работники медицины, желаю вам семейного благополучия, материального достатка, уюта в доме и мирного неба. С праздником!

Татьяна Медведская, учитель физической культуры гимназии г. Буда-Кошелево:

– Спасать жизни людей, сопереживать им, лечить боль в любом проявлении – это труд, который отнимает много времени. Но ведь его можно было бы потратить на себя. Вы, медицинские работники, первыми протягиваете руку помощи. Спасибо вам за это! Пусть каждый день играет яркими красками. Удачи, благополучия и здравого медицинского оптимизма!

Яна Покотылюк, в декретном отпуске:

– Желаю работникам здравоохранения терпения, безграничной любви к своему делу, душевного спокойствия, вдохновения и созидания. Вы – наши земные ангелы-хранители!

Евгений Агажельский, учитель информатики и математики гимназии райцентра:

– С огромной радостью поздравляю с праздником работников медицины! Крепкого вам здоровья, счастья в личной жизни и профессиональной деятельности, успехов во всех начинаниях!

Юрий Котляров, старший научный сотрудник историко-культурного центра:

– Поздравляю всех людей, имеющих отношение к медицине, с профессиональным праздником! Каждый день вы помогаете многим людям, не обращая внимания на личные проблемы. Больше хороших, запоминающихся моментов в жизни, интересных, добрых людей на вашем пути!

Смотрите видео на нашем Ютуб-канале

Юрий ЕЖОВ, фото Аллы Якушевич