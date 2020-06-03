С чего всё началось?

В пятницу вечером знакомые, словно сговорившись, по очереди сбрасывали на телефон ссылку на статью, которая появилась в интернете о работниках калинковичской станции скорой медпомощи. Некоторые просто звонили: ты читал?

Нашел. Прочитал. Когда сошла волна эмоций, сам начал звонить медработникам. Те были в возмущении: как так можно? не проверили факты? не поговорили с людьми? И тогда мы договорились встретиться в понедельник утром и поговорить на эту тему. Как говорил экранный герой одного известного произведения, опираясь на здравый смысл и голые факты.

Задета честь мундира и доброе имя

Работники станции скорой медпомощи не скрывали возмущения. Утром в понедельник после пересменки они специально задержались на работе, чтобы высказать свое мнение и о публикации, и об истинной ситуации.

—Как вас много?! – удивился я, увидев не менее половины коллектива.

—Задета не только честь мундира, но и доброе имя каждого из нас, и мы все хотели бы донести до людей свое мнение и свой взгляд на ситуацию, – за всех ответила фельдшер Тамара Метлушко. (Кстати, в интернет-публикации именно о ней и ее супруге говорилось, что они слегли с тяжелой формой заболевания. «Но, как видите, я жива и здорова, слава Богу!» – заметила по этому поводу Тамара Васильевна.)

Коллектив станции скорой медпомощи – 87 человек. Четверть из них выходит ежедневно на смену. На вопрос о том, когда появились первые пациенты с подозрением на COVID-19, фельдшер Дмитрий Муха рассказал, что в конце марта они отвезли в Гомель девушку, которая учится в Италии и приехала домой.

Но то был единичный случай. А вот в апреле у скорой помощи работы прибавилось – домой стали возвращаться жители района, которые находились на заработках и отдыхе в странах, где был объявлен карантин по коронавирусу. Сотрудники говорят, что контакты первого уровня тогда изолировали в инфекционное отделение. Если указывалось, что у пациента наблюдаются симптомы, схожие с коронавирусной инфекцией, бригада экипировалась в противочумные костюмы ПЧК-1, которые после доставки пациента в инфекцию снимали и утилизировали.

Так имелись ли средства защиты?

Кстати, по поводу обеспеченности СИЗами – средствами индивидуальной защиты. Едва ли ни в один голос врачи и фельдшера говорят о том, что получили их в достаточном количестве уже в начале апреля. Впрочем, бумаги бухгалтерии бесстрастны: на начало апреля персонал станции скорой медпомощи был обеспечен масками одноразовыми и многоразовыми. Кроме того, им были выданы 30 полных комплектов ПЧК-1 и 20 респираторов третьего уровня защиты «для обслуживания пациентов с инфекцией COVID-19 и контактов первого уровня». В десятых-двадцатых числах апреля на станцию скорой медпомощи поставили еще 300 одноразовых и 55 многоразовых комбинезонов.

Вспомнил, как в то время главврач ЦРБ Александр Пархоменко в интервью районной газете сделал акцент на обеспеченности работников скорой медпомощи средствами защиты: «Сами понимаете, кто-кто, а они на передовой».

Что касается средств защиты, то есть такое понятие, как «неснижаемый запас». Главная медсестра ЦРБ Татьяна Лесик пояснила, что в апреле, помимо названного количества, дополнительно было получено 250 респираторов второго и третьего класса защиты, что отмечено в представленной документации, и вполне соответствовало потребности станции скорой медпомощи для обслуживания особых вызовов.

Кроме того, по тем же документам на 1 апреля в наличии имелось 30 штук защитных очков (в комплектах ПЧК-1), 8 апреля дополнительно получено 20 штук очков многоразового использования. За счет спонсорской помощи получили также 70 защитных экранов многоразового использования. Работники скорой медпомощи пояснили, что после использования СИЗы обрабатывали и складывали на хранение – на случай возможных перебоев в связи с проведением процедуры закупок.

Все заболели и продолжали работать?

Что касается экспресс-тестов, то, как говорит фельдшер Юрий Черниченко, изначально их делали тем работникам, которые перевозили больных с симптомами коронавируса.

—Таких оказалось 11 человек, – говорит Юрий. – У троих он оказался положительным, хотя клинических симптомов и не было. Однако эти работники все равно ушли на самоизоляцию. Они были на самоизоляции 21 день, и вышли на работу. И вообще, мы не понимаем, как можно было разместить в интернете публикацию, не поговорив ни с одним из нас?! По крайней мере, хотя бы с теми, кого назвали в том списке! – недоумевает фельдшер Черниченко, имя которого тоже в списке, упомянутом в интернет-публикации.

—Я в коллективе работаю недавно, – включилась в разговор сестра-хозяйка Елена Танина, – но уже успела заметить, какие замечательные люди здесь работают – веселые, открытые и отзывчивые. И как специалисты они на высшем уровне. Обязательно скажите о нашей старшем фельдшере Елене Николаевне (старший фельдшер станции скорой медпомощи Елена Суетова. – А. В.). Она столько всего делает!.. Наш Андрей Валерьевич (Андрей Хутликов – заведующий станции скорой медпомощи. – А. В.) – прекрасный руководитель и хороший человек. – Мы его сегодня поздравили с днем рождения! – тут же дополнили сестру-хозяйку другие работники.

Позже в разговоре с нами сам Андрей Хутликов отметил благотворительную помощь трудовых коллективов и отдельных граждан, которые в тяжелые минуты не остались в стороне. Особые слова благодарности он выразил семьям Бондарчук и Корнеевец.

Может все дело в несправедливой оплате?

—Так если все у вас хорошо, откуда все-таки взялась эта тема? – спрашиваю у работников скорой помощи. – Может все дело в оплате труда? Вас обидели, и вы не хотите говорить?

—Никто из нас не в обиде, – говорит фельдшер Наталья Харланчук. – Оплату нам производили в зависимости от времени контакта с больным, если у него подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Некоторые работали по полторы-две ставки. Сами понимаете, как в любом коллективе: кто-то в отпуске, кто-то на больничном, кому-то по семейным делам надо… Вот и подменялись. Считаю, каждый из нас получил достойную зарплату.

—И коронавирус по району не разносили, как там утверждают! – эмоционально добавляет Тамара Метлушко. – Вы можете себе представить, каким нужно быть безответственным специалистом, чтобы больным ехать на вызов к больному?!

С фельдшером согласились и ее коллеги.

—В той статье было указано, что работники получили расчетники дважды, – уже после встречи с работниками скорой помощи пояснила начальник планово-экономического отдела Татьяна Ком. – Выдача расчетных листков дважды (до срока выдачи зарплаты) объясняется тем, что поступили разъяснения по применению Указа Президента №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Согласно им, оплата надбавок персоналу скорой медпомощи была произведена за те смены (по табелю), во время которых был контакт с зараженным пациентом, из расчета суммы надбавки, определенной пунктом 2.3 Указа. Кроме надбавок по Указу, администрация ЦРБ выплатила надбавки за сложность и напряженность труда в максимальном размере до 200% – от 360 до 500 рублей каждому в зависимости от отработанных часов: врачам, среднему медперсоналу выездных бригад и водителям. В итоге всех этих выплат средняя зарплата, скажем, фельдшера выездной бригады за апрель превысила мартовскую в 1,67 раза.

Помимо этого, в случае возможного заболевания инфекцией материальную помощь медработникам оказывает профсоюз. Надо сказать, что профсоюзная организация ЦРБ одной из первых стала оказывать благотворительную помощь своим работникам. Уже в конце марта первичка перевела тысячу рублей на приобретение необходимых СИЗ. Позже организация выделила еще более полутора тысячи рублей. Еще полторы тысячи рублей на те же цели выделило районное объединение профсоюзов.

—Да, Белорусский профсоюз работников здравоохранения с первых дней заявил, что будет оказывать помощь медработникам, членам профсоюза, – говорит председатель профкома Елена Прокопцова. – Согласно его постановлению № 144, в случае наступления у медработника, члена профсоюза, временной нетрудоспособности, вызванной коронавирусом, сроком до 21 дня включительно, материальную помощь оказываем мы, первичная организация. Если же он болел свыше 21 дня, то такую помощь по ходатайству первички окажет республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

***

Мы поговорили с работниками станции скорой медицинской помощи, представителями администрации и профсоюза ЦРБ. И вот на что обратили внимание. Вся эта грязная история немного выбила их из колеи. В течение месяца они выработали новые для себя формы и методы работы, работают на пределе. Ведь всегда нужно быть начеку. Как-никак, все мы люди, и каждый может ошибиться, поэтому расслабиться для них – недопустимая роскошь. А тут вдруг такое! И они, отложив все свои срочные дела, должны теперь оправдываться. Да, в повседневной работе бывают различные нюансы, но все проблемы, как отметили фельдшера, вполне решаемы то ли в своем коллективе, то ли на уровне администрации ЦРБ.

И еще такой момент. Когда по европейским странам прокатилась волна коронавирусной инфекции, граждане с пониманием отнеслись к тому делу, которым были заняты медработники. Всячески помогали, устраивали приятные сюрпризы. Для того, чтобы те могли расслабиться, вдохновиться на новый рабочий день или смену. Никто в трудной ситуации не устраивал поливания грязью. Потому что сначала – победа, а только потом – разбор полетов.

Так поступали и поступают и у нас многие трудовые коллективы, предприниматели и отдельные граждане. И медработники им несказанно благодарны. И не только за столь необходимую помощь, но и просто за понимание и слова поддержки.

К сожалению, есть у нас и другие, у которых разум просто спит. А сон разума, говорят, рождает жутких чудовищ…

Александр Веко.

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