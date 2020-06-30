Чтобы стать настоящим профессионалом в своем деле, важен не только опыт, нужно любить то, что делаешь. В этом убеждена главный экономист ОАО «Юбилейный-Агро» Татьяна Рапинчук, посвятившая 28 лет жизни работе в сельскохозяйственной отрасли.

От грамотного планирования и управления денежными средствами зависит развитие любого предприятия, любой организации. Тут без толковых экономистов не обойтись.

И действительно, за годы работы в сельхозотрасли наша героиня зарекомендовала себя как отличный специалист, грамотный и ответственный работник, добрый, искренний и порядочный человек.

– Липиничи – моя малая родина, – рассказывает Татьяна Дмитриевна. – Детство у меня было самое обычное, как и у всех деревенских ребятишек. Я всегда тянулась к знаниям, поэтому училась с удовольствием. Особый интерес у меня вызывали точные науки. С благодарностью вспоминаю своих педагогов, особенно учителя математики Валентину Ивановну Солонникову. Именно она привила мне любовь к этому предмету, что в дальнейшем повлияло и на выбор будущей профессии. Окончив школу с золотой медалью, я поступила в Горецкую сельхозакадемию на экономический факультет.

Учеба в академии для Татьяны Дмитриевны стала судьбоносной: здесь она встретила будущего супруга, с которым уже 31 год живут душа в душу.

– С супругом мы были одногруппниками, – делится женщина. – Нас сблизили не только учеба и общие интересы, но и, видимо, разные темпераменты: он более спокойный и уравновешенный, а я энергичная и общительная. Вот и сошлись две противоположности (улыбается). Уже на втором курсе мы сыграли свадьбу. Вскорости родилась дочь Юлия, а где-то через год и сын Дмитрий. Но рождение детей не стало помехой – мы продолжили учебу на стационаре. Так что академию я окончила с двумя детьми.

На работу молодая семья приехала на малую родину Татьяны Дмитриевны. Она устроилась в местный колхоз «Заря» экономистом, а супруг – главным зоотехником. Специалистам выделили дом, в котором появился на свет их сын Александр. Говоря о своих детях, женщина отмечает, что все они выросли достойными людьми. Юлия работает бухгалтером в райцентре, Дмитрий с семьей живет в Гомеле и трудится слесарем. Младший Александр, хоть и выучился на программиста, сейчас работает в строительной бригаде ОАО «Юбилейный-Агро», ведь ему больше по душе что-то мастерить своими руками. Самая большая радость для нашей героини – это пятеро внуков. Жаль только, что пока не может уделять им много времени, так как на работе она востребованный специалист.

– Когда занимаешься любимым делом, стараешься все успевать, – говорит Татьяна Рапинчук. – Раньше мне приходилось совмещать работу, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, общественную нагрузку. Сейчас, казалось бы, и дети выросли, и свободного времени должно быть больше, но по-прежнему отдыхать и расслабляться некогда. Могу сказать, что экономист в некотором роде должен смотреть на шаг вперед, ведь цифры – вещь упрямая, просчетов не терпят. От моей работы зависит результат финансово-хозяйственной деятельности хозяйства. Поэтому к составлению бизнес-планов, разработке расценок и условий оплаты труда, выявлению резервов для улучшения работы и повышения производственных показателей подхожу весьма скрупулезно.

Не могла не спросить у Татьяны Дмитриевны, какими качествами, на ее взгляд, должен обладать хороший экономист?

– Прежде всего, он должен быть профессионалом в своем деле, а для этого необходимо постоянно развиваться, – отмечает собеседница. – Полученных во время учебы знаний, конечно, недостаточно, нужна практика. Очень важно и экономическое мышление. А еще надо быть стрессоустойчивым: ситуации ведь бывают разные. Одним словом, ответственность, четкость, умение вникнуть в мельчайшие нюансы и дойти до сути – вот без чего в нашем деле не обойтись.

Как признается Татьяна Рапинчук, работа для нее неотъемлемая часть жизни. Примечательно и то, что ее супруг долгое время работает экономистом в лесхозе, и это помогает им вместе решать многие рабочие моменты. По мнению нашей героини, нет ничего лучшего, чем жить с человеком, с которым смотришь в одном направлении.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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