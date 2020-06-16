Вот и наступила долгожданная пора летних каникул. И если одни планируют провести это время отдыхая, другие ищут возможность подзаработать, активно присоединяясь к трудовому движению.

Первыми трудовые будни начали студотрядовцы из Кривской и Гусевицкой школ. Ребята помогают КСУП «Кривск» проводить видовую прополку озимых зерновых культур.

Как отметил директор КСУП «Кривск» Алексей Ковальчик, хозяйство ежегодно привлекает на работу молодежь. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, ведь инициативных и трудолюбивых ребят нужно поддерживать и помогать. У нас взаимовыгодное сотрудничество: мы имеем дополнительные рабочие руки, а школьники – возможность заработать.

И хотя юные бойцы из отряда «Лидер» Гусевицкой школы на видовой прополке заняты впервые, эта работа их не пугает. Они прошли инструктаж, что и как нужно делать, и под конец первого рабочего дня с поставленной задачей справились не хуже многих профессионалов. А как иначе, ведь для них, сельских жителей, любая работа по плечу.

Первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Алевтина Иванова убеждена, что летнее трудоустройство молодежи – отличная возможность привлечь учащихся к общественным делам, попробовать себя в чем-то новом, подзаработать и провести время с пользой в кругу сверстников.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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