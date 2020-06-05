Известный российский актер Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поэтессу Любовь Воропаеву.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она на своей странице в Facebook.

11 октября 2019 года сообщалось, что Михаила Кокшенова доставили в одну из Московских больниц. Уточнялось, что артист обратился к врачам из-за раны на ноге. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку.

Михаил Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также выступал в роли кинорежиссера и сценариста.

Михаил Кокшенов — коренной москвич, сын горного инженера и актрисы. Родился он 16 сентября 1936 года в Замоскворечье.

В детстве он мечтал пойти по стопам деда и стать моряком. После 7-го класса подал документы в морской техникум, но поступить из-за проблем со зрением не смог. В кино Михаил Михайлович попал не сразу, в юности он даже не мечтал о карьере актера, а готовился стать строителем или горняком. Успешно окончил в 1957 году Московский индустриальный техникум, а после этого собрался работать геологом-разведчиком. Но судьба сделала крутой поворот, и он поступил в театральное училище имени Щукина.

После его окончания в 1965 году Михаил устроился на работу в Академический театр имени Маяковского, позже — в Театр миниатюр. А путь в кино начался для Михаила Кокшенова с небольших эпизодических ролей. В 1967 году удача улыбнулась молодому артисту. Михаил Кокшенов получил большую роль в известной картине Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша». В 1975 году вышла знаменитая комедия Леонида Гайдая «Не может быть!», которая принесла Кокшенову известность. Затем он снялся в комедиях «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гараж», «По улице комод водили», «Аферисты», «Мой муж — инопланетянин», «Ширли-мырли» и многих других фильмах.

На студии «Беларусьфильм» Кокшенов также снимался не раз — это было и в «Сыне председателя», и в фильмах «Хлеб пахнет порохом», «Белые росы».

С начала 1990-х годов Михаил Михайлович выступал в качестве режиссера и снял более десятка фильмов, в которых также играл сам. Наиболее известны «Русский бизнес» и «Русское чудо». В этих фильмах он попытался сменить свое амплуа и выступил в роли всезнающего и прожженного «нового русского».

За актерскую деятельность Михаилу Кокшенову в 1983 году было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002 году он стал народным артистом России, а в 2007-м был награжден орденом Дружбы.

БЕЛТА