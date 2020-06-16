«Новая жизнь в обмен на крышечки» — социально-экономический проект о том, как с помощью сбора пластика можно помочь детям и взрослым с инвалидностью. Суть в том, что люди сдают крышки волонтерам или в специально установленные контейнеры, а организаторы проекта передают их на переработку и вырученные средства распределяют между теми, кто нуждается в помощи.

В Республике Беларусь более 565 тысяч детей и взрослых имеют инвалидность, на лечение и реабилитацию которых не хватает государственного финансирования, при этом ежегодно в стране на свалках образуется более 4 000 тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии, стоимость которых составляет около 800 000 $. И это крышки от всего: молока, детского питания, шампуней, воды, зубных паст и другого. А ведь весь этот пластик готов послужить доброму делу — его сбор и переработка может позволить сохранить детские жизни, помочь в реабилитации людям с проблемами здоровья.

Участие в данной акции уже приняли учащиеся Бушевской начальной школы. В течение всего учебного года они активно собирали крышечки, а 12 июня передали их в арт-пространство «КОВЧЕГ», которое является посредником организаторов акции в Гомеле. В Минске собранные крышечки отправятся на переработку, а вырученные средства будут направлены на лечение детей. На данный момент подопечной проекта является Сашенька Кацура из Речицы. Всего ребятам удалось собрать почти 30 кг крышечек (22 кг от 2 «А» класса (при поддержке 11 «А» класса гимназии) и 7.5 кг от Бушевской школы)).

К сожалению, жизнь тех деток, которым мы можем помочь, оценена в конкретную сумму в рублях или долларах. Но если каждый из нас просто принесет пару крышечек, то какой-то малыш получит шанс прожить дольше, а может даже вылечиться вовсе!Собирайте крышечки дома, на работе или учебе, рассказывайте о проекте своим близким, родным, друзьям и коллегам, воспитывайте у своих детей экологическую культуру и милосердие.