Подведены итоги II Международного молодежного конкурса рекламы «ЗОЛОТОЙ КОЛОС».

Учащиеся Буда-Кошелевского колледжа под руководством педагогов дополнительного образования поставили личный рекорд по завоеванию дипломов в одном конкурсе. Так, из заявленных 16 номинаций ребята завоевали 6 дипломов: 1 степени, 3 диплома 2 степени, дипломов 3 степени и 19 сертификатов участия. Руководители конкурсантов удостоились благодарностей.

Учреждение образования наградили Благодарностью за сотрудничество, профессиональную подготовку участников и создание благоприятной среды для развития творческой активности обучающихся и интереса к научно-исследовательской деятельности.

Кроме этого, учащиеся колледжа: Егор Завадский, Елена Щербина, Артём Лукомский, Артём Королёв и Владислав Балан, под руководством педагогов дополнительного образования Тимура Лукомского и Божены Семашко приняли участие в дистанционном молодежном конкурсе социальной рекламы «OPEN SOCIAL ADVERTISING-ONLINE», завоевав два диплома первой и два второй степени.

Но и это еще не все. Благодаря профессионализму, мастерству преподавателей и старанию учащихся копилка колледжа пополнилась ещё одной достойной наградой. За активное участие в заключительном этапе Республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников образования Министерство образования Республики Беларусь удостоило колледж почетным дипломом.

Ирина ШУТОВА

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