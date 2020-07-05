Неделю назад автопарк СУП «Андреевка» пополнился новым КЗС-4118. Еще три современные зерноуборочные машины поступят в распоряжение андреевских аграриев в ближайшее время.

Приобретена техника за средства областного бюджета. Просторная кабина, бортовой компьютер и кондиционер. Главная особенность этой техники в том, что вместо топливного бака здесь установлены баллоны, которые содержат почти 400 кубометров компримированного природного газа. Новый зерноуборочный комбайн «ПАЛЕССЕ GS4118К» позволяет значительно экономить на стоимости топлива. В среднем это около половины затрат по данной расходной статье. Преимущество машины и в том, что она экологична: метан – один из самых чистых видов топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Старший комбайнер Владимир Балобан в пятницу, 26 июня, лично из рук губернатора Геннадия Соловья получил ключи от новенького комбайна и пригнал технику на мех-двор родного хозяйства. До этого он и еще трое комбайнеров прошли обучение и проверку знаний по охране труда.Владимир Иванович – опытный механизатор, в отрасли сельского хозяйства трудится уже 30 лет. Начинал еще на Брагинщине, где жил до аварии на Чернобыльской АЭС. За годы работы на предприятии намолотил не одну тысячу тонн зерна. Совсем скоро ему доведется оценить все достоинства новой техники в работе.

– Все сделано с умом, для плодотворной работы, – не нарадуется на новую технику Владимир. – На уборочной третий сезон буду работать вместе со своим зятем Ильёй Галузой. Он отлично справляется с обязанностями помощника комбайнера.

Елена ЛАВРОВА

Фото автора