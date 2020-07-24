На полях района не умолкает шум сельхозтехники. Хлеборобы не упускают ни одной минуты в битве за урожай. Совсем скоро в хозяйствах определятся первые лидеры уборочной страды. Уверенно к заветной тысяче тонн идет экипаж Ивана Коваленко и Николая Радучича из ОАО «Юбилейный-Агро». Комбайнеры уже намолотили 540 тонн зерна.

ОАО «Юбилейный-Агро» каждый год в числе передовых в районе. К уборке зерновых хлеборобы приступили одними из первых. На полях хозяйства работают 9 комбайнов, управляют которыми опытные механизаторы.

Застаем комбайнеров в поле вблизи деревни Струки, где они убирают рожь. С утра их комбайн намотал по полю не один круг, тщательно убирая поспевшие колоски. В таком тандеме мужчины работают впервые и признаются, что понимают друг друга буквально с полуслова. А это в их деле, пожалуй, самое важное, ведь так работа спорится гораздо быстрее.

Несмотря на молодой возраст Иван Коваленко в экипаже главный, он старший комбайнер. В хозяйстве мужчина работает шесть лет. В уборочной кампании участвует второй сезон. Признается, что для него это важный период в трудовой деятельности, так как можно проявить не только все свои лучшие профессиональные качества, но и хорошо заработать.

– Для меня это шестая уборочная страда, – делится помощник комбайнера Николай Радучич. – Всегда с нетерпением жду жатву. Сложно передать словами, какие чувства испытываю, выезжая в поле. Для хлеборобов это самый ответственный период, своего рода итог общего труда. Желания работать у нас есть, условия труда достойные, а значит, и результат будет.

К слову, смело говорят аграрии и об урожайности – она заметно выше прошлогодней, так что хлебный каравай ожидается хороший.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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